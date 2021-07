Vela | Olimpiadi Tokyo | Silvia Zennaro ancora in lotta per il podio nei Laser Radial prima della Medal Race!

(Di venerdì 30 luglio 2021)continua a sorprendere e si guadagna il pass per laRace olimpica dei, dove andrà a caccia di una clamorosa medaglia. La 31enne nativa di Chioggia, alla seconda partecipazione a cinque cerchicarriera (fu 22ma a Rio 2016), si è resa protagonista di un buonissimo day-5 che le consente di sognare in grande verso la regata decisiva di domenica con punteggio raddoppiato.quest’oggi ha messo a referto un 9° ed un 13° posto (quest’ultimo grazie ad una fantastica rimonta dalla 29ma piazza...

Ultime Notizie dalla rete : Vela Olimpiadi

... ITALIA ELIMINATA DALLA RUSSIA Ancora una delusione per la scherma italiana alledi Tokyo. ANNA BONGIORNI, VITTORIA FONTANA Ore 5:00 -femminile Laser Radial (regate): SILVIA ZENNARO ...... Ore 4:50 - CICLISMO BMX femminile racing (FINALE); Ore 5:00 - BASEBALL maschile preliminari; Ore 5:00 -maschile 49er (regate); Ore 5:00 -femminile Laser Radial (regate); Ore 5:00 -...Silvia Zennaro continua a sorprendere e si guadagna il pass per la Medal Race olimpica dei Laser Radial, dove andrà a caccia di una clamorosa medaglia. La 31enne nativa di Chioggia, alla seconda parte ...Quinto giorno di Olimpiadi per la vela 2021 a Enoshima. Ma cosa è successo? E a che punto si trovano gli atleti azzurri? Scopriamolo insieme ...