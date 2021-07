Un Collettivo di fabbrica a prova di democrazia

Leggi su ilmanifesto

«È stata una giornata indimenticabile». Stefano Pistolesi, operaio Gkn, sorride nel sugellare così la manifestazione di sabato 24 luglio, quando un nastro rosso di bandiere e striscioni ha cinto la zona industriale di Capalle, per unirsi alla protesta delle 500 persone licenziate in tronco dal fondo finanziario Melrose. I lavoratori presidiano in modo permanente lo stabilimento dal 9 luglio, data in cui è stata avviata la procedura di licenziamento. «C'è polemica?» – chiede scherzosamente Dario Salvetti, Rsu Fiom Cgil, …