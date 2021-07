Ufficiale | Taranto | dall’Empoli arriva il portiere Chiorra

(Di venerdì 30 luglio 2021) Innesto tra i pali per ilche ha annunciato di aver presoil giovane. Ecco il comunicato: “IlFC 1927 è lieto di comunicare di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Niccolò. Classe 2001,. Il, vestirà la maglia rossoblù per questa stagione sportiva 2021/22. Benvenuto Niccolò!”. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NewsTuttoC : UFFICIALE - Taranto, in porta arriva Niccolò Chiorra - giornalerossob : Taranto, che colpo! Ufficiale Andrea Saraniti

IL COMUNICATO 'IlFC 1927 è lieto di comunicare che Andrea Saraniti è un nuovo calciatore rossoblù. L'attaccante, classe '88, vestirà la maglia rossoblù per le prossime due stagioni. Nato a ...... Il Taranto FC 1927 è lieto di comunicare di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Niccolò Chiorra. Classe 2001, arriva dall'Empoli. Il portiere, vestirà la maglia rossoblù per questa ... Il Taranto piazza il colpo Niccolò Chiorra tra i pali. L'estremo difensore, annunciato con queste parole dal sito ufficiale del club ionico, approda in Puglia ...