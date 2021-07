Tiro con l’arco, orari Mauro Nespoli 31 luglio: programma, tv, streaming Olimpiadi Tokyo (Di venerdì 30 luglio 2021) Mauro Nespoli va a caccia della gloria ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il 34enne lombardo, infatti, è pronto per affrontare gli ottavi di finale del tabellone maschile di Tiro con l’arco, dopo le due vittorie già messe in archivio nei giorni scorsi contro lo sloveno Ziga Ravnikar ed il kazako Denis Gankin. Nel cuore della notte italiana, esattamente alle ore 2.30, il nostro portacolori inizierà il suo cammino che, si spera, lo porterà verso il podio, come già accaduto a Pechino 2008 e Londra 2012. Allo Yumenoshima Final Field, Mauro Nespoli sarà il primo a gareggiare, e ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)va a caccia della gloria ai Giochi Olimpici di2021. Il 34enne lombardo, infatti, è pronto per affrontare gli ottavi di finale del tabellone maschile dicon, dopo le due vittorie già messe in archivio nei giorni scorsi contro lo sloveno Ziga Ravnikar ed il kazako Denis Gankin. Nel cuore della notte italiana, esattamente alle ore 2.30, il nostro portacolori inizierà il suo cammino che, si spera, lo porterà verso il podio, come già accaduto a Pechino 2008 e Londra 2012. Allo Yumenoshima Final Field,sarà il primo a gareggiare, e ...

Advertising

Coninews : S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italian… - ItaliaTeam_it : VAI LUCILLA!!! ANDIAMOOOO! ?? L'arciera italiana conquista la semifinale nella prova individuale di tiro con l'arc… - Eurosport_IT : BRONZOOOO STORICOOOOOO! ???? Lucilla Boari batte nettamente l'americana Mackenzie Brown per 7-1 e conquista la prima… - ereike05 : RT @radio_zek: Storico bronzo nel tiro con l’arco e poi il coming out per Lucilla #Boari, 24 anni. Che si commuove quando compare la sua f… - HOMIClDALQUEEN : RT @radio_zek: Storico bronzo nel tiro con l’arco e poi il coming out per Lucilla #Boari, 24 anni. Che si commuove quando compare la sua f… -