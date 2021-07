Striscia la Notizia, che fine hanno fatto Fabio e Mingo: eccoli dopo il licenziamento di Antonio Ricci (Di venerdì 30 luglio 2021) Ricordate la coppia di inviati formata da Fabio e Mingo di Striscia la Notizia? Che fine hanno fatto i due? Ecco la loro vita lontana dal piccolo schermo. La coppia Fabio e Mingo di Striscia la Notizia Sono stati due grandi protagonisti, per quasi 18 anni, del tg satirico di Canale 5, Striscia la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 30 luglio 2021) Ricordate la coppia di inviati formata dadila? Chei due? Ecco la loro vita lontana dal piccolo schermo. La coppiadilaSono stati due grandi protagonisti, per quasi 18 anni, del tg satirico di Canale 5,la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zeniclaudio1 : @Cartabellotta Come direbbe il 'veterano dei giornalisti' (sempre chiamato in causa da Striscia la notizia) '...che… - nazareno_il : Apprezzo lo sforzo del #FattoQuotidiano di diventare ogni giorno di più il nuovo Striscia la Notizia - manuel_y_jesus_ : RT @dino_aldo: @maria1_e_basta Come il figlio di un mio collega con sindrome autistica grave, ogni inizio anno scolastico, deve lottare… - Ilaria19425156 : RT @dino_aldo: @maria1_e_basta Come il figlio di un mio collega con sindrome autistica grave, ogni inizio anno scolastico, deve lottare… - teresacapitanio : Pier Silvio Berlusconi pazzo di lei, il manager la vuole a tutti i costi: chi arriva a Striscia La Notizia - Solono… -