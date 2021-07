Real Madrid | pronti 40 milioni per Mbappé se arriva a parametro zero

Advertising

AntoVitiello : Le amichevoli estive del #Milan ?? 24 luglio 17.00: Milan-Modena a Milanello ?? 31 luglio 20.30: Nizza-Milan a Nizz… - DiMarzio : Fatta per il trasferimento di #Varane allo #United: entro 48 ore le visite mediche - VanoliCremona : In prestito dal Real Madrid arriva Spagnolo: il talento classe 2003 vestirà la maglia della #VanoliCremona ????????pe… - infoitsport : Repubblica – Real Madrid, Koulibaly è il sogno di Ancelotti ma ADL chiede 60 milioni - FTuidder : @InterCM16 L'ironia è per il fatto che Conte è scappato a gambe levate pensando di finire ad allenare il Real Madri… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

all'opera per assicurarsi fra un anno Kylian Mbappe' a parametro zero. L'attaccante francese, insiste "Marca", non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza col Paris ...Sono diversi i giocatori che entrano nell'ultimo anno di contratto: ilmette nel mirino anche due giocatori della Serie APer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Dybala © Getty ImagesIl 2022 ...Calciomercato - Il Real Madrid prepara l'assalto a Kylian Mbappé: pronta l'offerta da 40 milioni qualora il francese arrivasse a zero.Real Madrid all'opera per assicurarsi fra un anno Kylian Mbappe' a parametro zero. L'attaccante francese, insiste "Marca", non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza col Paris Sain ...