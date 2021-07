PS5 e PS4, agosto 2021: i giochi migliori del mese – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 luglio 2021) La nuova edizione di Ghost of Tsushima, ma anche Godfall, King’s Bounty 2, Psychonauts 2 e Baldo: The Guardian Owls arrivano ad agosto su PS5 e PlayStation 4.. Ghost of Tsushima: Director’s Cut è senza dubbio uno dei giochi più attesi di agosto 2021 su PS5 e PS4: l’eccellente action adventure di Sucker Punch torna con un’edizione arricchita, che include una nuova espansione e vari miglioramenti tecnici sulla console next-gen Sony. Godfall compie invece il percorso inverso approdando su PS4, mentre le altre uscite rilevanti del mese sono King’s Bounty 2, Psychonauts 2 e Baldo: The Guardian ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 luglio 2021) La nuova edizione di Ghost of Tsushima, ma anche Godfall, King’s Bounty 2, Psychonauts 2 e Baldo: The Guardian Owls arrivano adsu PS5 e PlayStation 4.. Ghost of Tsushima: Director’s Cut è senza dubbio uno deipiù attesi disu PS5 e PS4: l’eccellente action adventure di Sucker Punch torna con un’edizione arricchita, che include una nuova espansione e vari miglioramenti tecnici sullanext-gen Sony. Godfall compie invece il percorso inverso approdando su PS4, mentre le altre uscite rilevanti delsono King’s Bounty 2, Psychonauts 2 e Baldo: The Guardian ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 PS4 Annapurna Interactive Showcase 2021, tutti i trailer e gli annunci La cosa più importante è la conferma della data di lancio: il gioco sarà disponibile dal 26 ottobre su PC, PS4 e PS5. Ivy Road In un annuncio che è parso più la preparazione di uno scherzo molto, ...

Logitech G29/G920 Volante da Corsa e cambio sono in super offerta Ecco tutti i link alle offerte: - Volante G29 + Pedaliera per PS4/PS5/PC - Volante G920 + Pedaliera per Xbox One/Series X - S/PC - Logitech Driving Force Leva di Cambio 6 Marce Ogni giorno segnaliamo ...

PS5 e PS4, agosto 2021: i giochi migliori del mese Multiplayer.it Stray: pubblicato il gameplay con un nuova data d’uscita Dopo diverso tempo nel silenzio, torna a mostrarsi l'ultima fatica di Annapurna, Stray con un nuovo gameplay e una nuova data d'uscita.

Sony annuncia l’arrivo del supporto agli SSD M.2 su PlayStation 5 Sony ha recentemente annunciato l'arrivo su PS5 del supporto SSD M.2, disponibile sotto forma di aggiornamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

