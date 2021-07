“Niente Brexit”: una norma cambia il mercato. Ora attenzione a Bale (Di venerdì 30 luglio 2021) La Brexit inciderà sul calcio, ma non sui contratti attualmente in essere. Novità quindi potrebbero presto coinvolgere le vite di tanti big, come Bale. Niente, nemmeno la Brexit, vincolerà gli inglesi del calcio a non sentirsi europei. La geografia, si potrebbe dire, supererà i confini della politica ed eviterà stravolgimenti nei principali campionati europei. Secondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 luglio 2021) Lainciderà sul calcio, ma non sui contratti attualmente in essere. Novità quindi potrebbero presto coinvolgere le vite di tanti big, come, nemmeno la, vincolerà gli inglesi del calcio a non sentirsi europei. La geografia, si potrebbe dire, supererà i confini della politica ed eviterà stravolgimenti nei principali campionati europei. Secondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

abluefox_ : Tempo fa avevo detto che avrei aggiornato la situazione Brexit/dogana e ora che mi é arrivato tutto posso dirvi che… - PietroSiffi : RT @claudio_2022: Francia: Idea Niente immigrati per 5 anni L'ex comm UE, nonché negoziatore della Brexit, chiede un giro di vite Blocco de… - SteMk17 : RT @claudio_2022: Francia: Idea Niente immigrati per 5 anni L'ex comm UE, nonché negoziatore della Brexit, chiede un giro di vite Blocco de… - claudio_2022 : Francia: Idea Niente immigrati per 5 anni L'ex comm UE, nonché negoziatore della Brexit, chiede un giro di vite Blo… - ngiocoli : RT @UKITAEU: @il_Sole_Nero @ngiocoli @seresileoni @FerdiGiugliano @AntFuniciello @flying_mom @marcocanestrari No scusa questa vaccata non h… -