Napoli, ceduto Amato Ciciretti: si trasferirà al Pordenone a titolo definitivo (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Napoli ha iniziato a sfoltire la sua rosa. Dopo il ritiro di Dimaro, il mister Luciano Spalletti ha avuto dei colloqui con la dirigenza partenopea per programmare la stagione e la squadra a disposizione. Le attese sono state confermate e molti calciatori hanno confermato la propria classe. Altri, invece, non sono riusciti a convincere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilha iniziato a sfoltire la sua rosa. Dopo il ritiro di Dimaro, il mister Luciano Spalletti ha avuto dei colloqui con la dirigenza partenopea per programmare la stagione e la squadra a disposizione. Le attese sono state confermate e molti calciatori hanno confermato la propria classe. Altri, invece, non sono riusciti a convincere L'articolo

Advertising

napolista : Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il club è pronto a reintegrare in rosa il serbo all’occorrenza. Per ora Nikola è se… - Spazio_Napoli : Doppio addio in casa #Napoli! ???? Il portiere Nikita #Contini passa in prestito al #Crotone ?? (partirà dopo l'amic… - gilnar76 : Altro saluto al #Napoli: Nikita Contini ceduto in prestito in Serie B #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Altro saluto al Napoli: Nikita Contini ceduto in prestito in Serie B - zazoomblog : Colpo in uscita per il Napoli: Amato Ciciretti ceduto a titolo definitivo in Serie B - #Colpo #uscita #Napoli:… -