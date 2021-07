Nainggolan è in Sardegna: il belga tratta con il Cagliari (Di venerdì 30 luglio 2021) Nainggolan è in Sardegna: il centrocampista belga sta trattando direttamente il suo passaggio al Cagliari Stando a quanto raccolto dalla redazione di Internews24, Radja Nainggolan sarebbe atterrato ieri in tarda serata all’aeroporto di Elmas di Cagliari. Il centrocampista belga molto probabilmente incontrerà a breve la società rossoblù per trattare direttamente in prima persona il suo nuovo ritorno al club sardo e definire gli aspetti del nuovo contratto con la società di Giulini. Le prossime ore saranno fondamentali per capire l’esito ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021)è in: il centrocampistastando direttamente il suo passaggio alStando a quanto raccolto dalla redazione di Internews24, Radjasarebbe atterrato ieri in tarda serata all’aeroporto di Elmas di. Il centrocampistamolto probabilmente incontrerà a breve la società rossoblù perre direttamente in prima persona il suo nuovo ritorno al club sardo e definire gli aspetti del nuovo contratto con la società di Giulini. Le prossime ore saranno fondamentali per capire l’esito ...

Advertising

mr_kubra : RT @fcin1908it: Inter, Nainggolan è in Sardegna: in programma il summit decisivo con il Cagliari - Bubu_Inter : RT @fcin1908it: Inter, Nainggolan è in Sardegna: in programma il summit decisivo con il Cagliari - spalletters : RT @fcin1908it: Inter, Nainggolan è in Sardegna: in programma il summit decisivo con il Cagliari - labibbiafcim : RT @fcin1908it: Inter, Nainggolan è in Sardegna: in programma il summit decisivo con il Cagliari - fcin1908it : Inter, Nainggolan è in Sardegna: in programma il summit decisivo con il Cagliari -