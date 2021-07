Lucilla Boari ai quarti | l' ultima freccia azzurra | ' È tutta una questione di testa'

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ci vuoleper fare come. Tanta. È neidi finale del torneo femminile del tiro con l'arco per la sua forza di volontà, quella che le ha permesso di chiudere con tre 10, ...

Ci vuole testa per fare come. Tanta testa. È nei quarti di finale del torneo femminile del tiro con l'arco per la sua forza di volontà, quella che le ha permesso di chiudere con tre 10, il massimo possibile, la gara ...... AHMED ABDELWAHED Ore 2:15 - ATLETICA maschile salto in alto (qualificazioni): STEFANO SOTTILE, GIANMARCO TAMBERI Ore 2:30 - TIRO CON L'ARCO femminile (ottavi di finale):Ore 2:55 - ...La 24enne, alla quarta Olimpiade, è l’unica italiana rimasta in gara nel giorno che assegna le medaglie. Ora le tocca la cinese Wu: “Voglio continuare così, anche se sono già felice di quello che ho f ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Lucilla Boari è ai quarti di finale della prova individuale di tiro con l'arco. Allo Yumenoshima Park Archery Field, negli ottavi l'azzurra ha sconfitto la bielorusso Maru ...