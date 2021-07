Luciano Punzo contro gli haters che gli chiedono “quanto ti pagano per stare con Manuela?” (Di venerdì 30 luglio 2021) Luciano Punzo di Temptation Island ha deciso di difendere apertamente la propria relazione con Manuela Carriero nata proprio all’interno del villaggio delle fidanzate. Dopo un serrato corteggiamento ed un bacio, Manuela ha lasciato durante il falò il fidanzato Stefano e si è messa col tentatore Luciano. “Luciano mi chiama tutti i giorni, abbiamo tanti progetti insieme, non me l’aspettavo”, aveva commentato Manuela Carriero a Filippo Bisciglia nello speciale di Temptation Island.“Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 luglio 2021)di Temptation Island ha deciso di difendere apertamente la propria relazione conCarriero nata proprio all’interno del villaggio delle fidanzate. Dopo un serrato corteggiamento ed un bacio,ha lasciato durante il falò il fidanzato Stefano e si è messa col tentatore. “mi chiama tutti i giorni, abbiamo tanti progetti insieme, non me l’aspettavo”, aveva commentatoCarriero a Filippo Bisciglia nello speciale di Temptation Island.“è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre ...

