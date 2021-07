Lombardia, Bertolaso: “Zero morti da variante Delta tra i vaccinati con seconda dose e nessuno in terapia intensiva” (Di venerdì 30 luglio 2021) “In Lombardia solo l’8% delle persone, pari a 123 cittadini, si sono presi il virus con la variante Delta nonostante la doppia dose di vaccino. Quello che è interessante è che di questi nessuno ha perso la vita e nessuno è finito in terapia intensiva. E solamente 9 sono stati ricoverati in ospedale. Questi sono fatti. Questo è il punto su cui bisogna sempre insistere”. Lo ha detto il coordinatore per la campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di un punto stampa organizzato in Regione per fare il punto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) “Insolo l’8% delle persone, pari a 123 cittadini, si sono presi il virus con lanonostante la doppiadi vaccino. Quello che è interessante è che di questiha perso la vita eè finito in. E solamente 9 sono stati ricoverati in ospedale. Questi sono fatti. Questo è il punto su cui bisogna sempre insistere”. Lo ha detto il coordinatore per la campagna vaccinale in, Guido, nel corso di un punto stampa organizzato in Regione per fare il punto ...

