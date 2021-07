Lazio | Correa deve decidere | Sarri aspetta

(Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA - Joaquinè atteso sabato a Formello . Fine delle vacanze per lui che è stato impegnato in Coppa America (vinta) con l'Argentina. A fine stagione aveva annunciato di voler andare via. ...

Advertising

pasqualinipatri : TMW | La doppia “B” croata ostaggio della “C” argentina: la Lazio aspetta Basic e Brekalo, ma Correa…… - Cucciolina96251 : RT @LALAZIOMIA: TMW | La doppia “B” croata ostaggio della “C” argentina: la Lazio aspetta Basic e Brekalo, ma Correa… - laziopress : TMW | La doppia “B” croata ostaggio della “C” argentina: la Lazio aspetta Basic e Brekalo, ma Correa…… - LALAZIOMIA : TMW | La doppia “B” croata ostaggio della “C” argentina: la Lazio aspetta Basic e Brekalo, ma Correa…… - infoitsport : Lazio, Correa è ancora un rebus: domani l'argentino atteso a Formello -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Correa

Lui era ed è l'obiettivo numero uno in quel ruolo, lapuntava sul suo desiderio di cambiare ... che in ogni caso si sbloccherà solo quando e se partirà JoaquinE ora? Il futuro di: la decisione A Formello,parlerà con Sarri e Tare. Un vertice ... Laconta di cedere l'argentino per tesserare i giocatori già acquisiti (Kamenovic, Hysaj, ...Il futuro di Correa: la decisione. A Formello, Correa parlerà con Sarri e Tare. Un vertice per aggiornarsi sui pensieri del giocatore che conoscerà il nuovo allenatore per la pr ...L’ala del Borussia valuta la svolta del nuovo tecnico Rose mentre il giocatore del Wolfsburg ha già comunicato il suo desiderio. Basic, intanto, è sempre più vicino ...