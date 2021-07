"La variante Delta si diffonde come la varicella" (Di venerdì 30 luglio 2021) La variante Delta del Covid 19 sembra causare malattie più gravi delle varianti precedenti e si diffonde facilmente come la varicella. Lo rileva uno studio del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) contenuto in un documento interno pubblicato dal Washington Post.Nel documento si fa riferimento ad una combinazione di dati ottenuti di recente, ancora non pubblicati, che mostrano che gli individui vaccinati infettati dalla variante Delta possono essere in grado di trasmettere il virus facilmente come quelli che non sono vaccinati. Le persone ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Ladel Covid 19 sembra causare malattie più gravi delle varianti precedenti e sifacilmentela. Lo rileva uno studio del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) contenuto in un documento interno pubblicato dal Washington Post.Nel documento si fa riferimento ad una combinazione di dati ottenuti di recente, ancora non pubblicati, che mostrano che gli individui vaccinati infettati dallapossono essere in grado di trasmettere il virus facilmentequelli che non sono vaccinati. Le persone ...

Advertising

Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - amodiovito : @stebellentani @pernologos84 In Inghilterra hanno avuto una forza che noi non abbiamo, in quanto non vogliamo averl… - Donatel58978575 : RT @Nic_Trevi: Presidente Draghi e Governo Tutto: Visto che i VACCINATI possono INFETTARSI e possono TRASMETTERE il virus come i non vaccin… -