La lite, poi il gesto drastico di Tommaso Zorzi. Ma ora parla Francesco Oppini: “Surreale” (Di venerdì 30 luglio 2021) La loro è (era) una forte amicizia che ha visto l’alba nella Casa del GF Vip. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, rimasti legati anche fuori il reality, almeno fino alle scorse settimane. Dopo aver entrambi smentito la maretta notata dai fan, adesso invece è cominciata la guerra aperta. L’influencer ha smesso di seguire il cronista sui social, confermando ciò che si era mormorato negli ultimi tempi. Fanpage.it ha rivelato che tutto riguarderebbe un video di tanto tempo fa in cui Francesco Oppini rideva a degli epiteti offensivi, che avrebbero lasciato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) La loro è (era) una forte amicizia che ha visto l’alba nella Casa del GF Vip. Stiamondo di, rimasti legati anche fuori il reality, almeno fino alle scorse settimane. Dopo aver entrambi smentito la maretta notata dai fan, adesso invece è cominciata la guerra aperta. L’influencer ha smesso di seguire il cronista sui social, confermando ciò che si era mormorato negli ultimi tempi. Fanpage.it ha rivelato che tutto riguarderebbe un video di tanto tempo fa in cuirideva a degli epiteti offensivi, che avrebbero lasciato ...

Ultime Notizie dalla rete : lite poi Lite Zorzi Oppini, interviene Alba Parietti che con due post asfalta Tommaso Zorzi Ma, se prima a discutere su questa lite ci pensavano i follower, ieri è intervenuta la mamma di ... Poi è intervenuto anche Francesco Oppini che ha scritto un lungo post: "Trovo surreale ...

Roma, muore in casa accoltellata dal compagno Poi al culmine della lite lei avrebbe provato a fuggire dalla furia di lui scappando sul balcone dove alcuni testimoni hanno dichiarato di averla vista già insanguinata. Ma il suo carnefice sarebbe ...

Ritrova l’amico che gli aveva rubato il telefono Nasce una lite, poi arrivano i carabinieri il Resto del Carlino Lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: interviene anche Alba Parietti Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta Un amico di Oppini ha commentato scrivendo: “Ma le leggi non le approvano Parlamento e S ...

Lite Zorzi Oppini, interviene Alba Parietti che con due post asfalta Tommaso Zorzi Ormai è certo che i rapporti tra Tommasi Zorzi e Francesco Oppini si siano deteriorati e che tra i due ci sia una rottura che, almeno al momento, pare insanabile. Ma, se prima a discutere su ...

