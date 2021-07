Insigne, scambio di battute tra Lotito e De Laurentiis: Sarri insiste (Di venerdì 30 luglio 2021) Il rinnovo di Lorenzo Insigne è il tema centrale del mercato del Napoli che tiene tutti i tifosi sulle spine. Fuori da Napoli sono altrettanto vigili gli occhi dei club pronti ad intervenire nel caso qualcosa andasse storto. Tra questi non può mancare la Lazio di Lotito, o meglio, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano farebbe di tutto per allenare di nuovo il talento di Frattamaggiore, colui che fu protagonista dell'annata napoletana. Nel frattempo, come riporta Il Messaggero, il presidente Lotito accoglie la preferenza di Sarri e 'scherza' con il presidente De Laurentiis nel tentativo di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) Il rinnovo di Lorenzoè il tema centrale del mercato del Napoli che tiene tutti i tifosi sulle spine. Fuori da Napoli sono altrettanto vigili gli occhi dei club pronti ad intervenire nel caso qualcosa andasse storto. Tra questi non può mancare la Lazio di, o meglio, Maurizio. Il tecnico toscano farebbe di tutto per allenare di nuovo il talento di Frattamaggiore, colui che fu protagonista dell'annata napoletana. Nel frattempo, come riporta Il Messaggero, il presidenteaccoglie la preferenza die 'scherza' con il presidente Denel tentativo di ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @EmanueleCBozzo: #ASRoma, fatta per #Shomurodov e si pensa allo scambio #Florenzi-#Perisic. Sarri chiama #Insigne alla #SSLazio. #Frab… - EmanueleCBozzo : #ASRoma, fatta per #Shomurodov e si pensa allo scambio #Florenzi-#Perisic. Sarri chiama #Insigne alla #SSLazio.… - AlessioPay : @CalciomercatoIl Ovviamente scambio per Insigne + 2 stipendi pagati dal napoli + lozano dall'anno prossimo per lo xavi argentino - PSG24hours : RT @errera_luca: #Lazio accordo con il ##Borussia per #Brandt per un prestito con riscatto a 24 milioni.. sfuma #Correa al #Psg non più int… - Aquila6811 : RT @errera_luca: #Lazio accordo con il ##Borussia per #Brandt per un prestito con riscatto a 24 milioni.. sfuma #Correa al #Psg non più int… -