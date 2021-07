Google metterà al bando dal Play Store le applicazioni per “sugar daddy” (Di venerdì 30 luglio 2021) Foto: UnsplashGoogle eliminerà dal Play Store le applicazioni di sugar dating nell’ambito di una revisione delle sue policy sui contenuti di natura sessuale nelle app. Per sugar dating si intendono rapporti che coinvolgono uomini più anziani che offrono denaro e regali in cambio di una relazione con donne più giovani. Non sempre lo scambio in questi casi coinvolge anche il sesso. In ogni caso dal 1 settembre, l’app Store vieterà i servizi per “sugar daddy”. Google scrive di stare “aggiornando la norma sui contenuti ... Leggi su wired (Di venerdì 30 luglio 2021) Foto: Unsplasheliminerà dalledidating nell’ambito di una revisione delle sue policy sui contenuti di natura sessuale nelle app. Perdating si intendono rapporti che coinvolgono uomini più anziani che offrono denaro e regali in cambio di una relazione con donne più giovani. Non sempre lo scambio in questi casi coinvolge anche il sesso. In ogni caso dal 1 settembre, l’appvieterà i servizi per “”.scrive di stare “aggiornando la norma sui contenuti ...

Paola63689975 : RT @Tiziana70686591: Sapete perché Demet non mi metterà mai like? Perché non scriverò mai in turco un pensiero per lei in quanto sono terro… - marty270481 : RT @Tiziana70686591: Sapete perché Demet non mi metterà mai like? Perché non scriverò mai in turco un pensiero per lei in quanto sono terro… - frappa312 : RT @Tiziana70686591: Sapete perché Demet non mi metterà mai like? Perché non scriverò mai in turco un pensiero per lei in quanto sono terro… - Tiziana70686591 : Sapete perché Demet non mi metterà mai like? Perché non scriverò mai in turco un pensiero per lei in quanto sono te… - Martinapilla87 : @GLidivi @ba_kong Dai fallo sono qui che aspetto... Bravo passa il mio screenshot ad un avvocato che prontamente s… -

Ultime Notizie dalla rete : Google metterà Psi e Articolo uniti per le Comunali con Lo Russo, ecco chi sono i candidati Per Articolo Uno si metterà in gioco in prima persona il segretario provinciale , la consigliera ... Cinzia Gatti Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Alla Villa Argenta di Lanzo va in scena 'Il sogno di Bottom' Bottom si lascerà coinvolgere con non poche difficoltà e involontariamente metterà a nudo le ... Comunicato stampa Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Google metterà al bando dal Play Store le applicazioni per “sugar daddy” Wired.it Per Articolo Uno siin gioco in prima persona il segretario provinciale , la consigliera ... Cinzia Gatti Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Bottom si lascerà coinvolgere con non poche difficoltà e involontariamentea nudo le ... Comunicato stampa Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare anche: