F1 | la vita di Michael Schumacher in un film | su Netflix la storia del Kaiser

(Di venerdì 30 luglio 2021) Una splendida iniziativa in onore di un grande campione. ““, si intitola così il documentario dedicato alladel grande pilota tedesco di F1, che verrà lanciato in esclusiva mondiale il prossimo 15 settembre sulla nota piattaforma di streaming. Un’opera speciale, essendo il vero unico ritratto del sette volte iridato ad essere stato appoggiato dalla famiglia, sempre molto attenta a filtrare quel che riguarda il campione teutonico, che purtroppo dal 2013 in conseguenza di un grave incidente sulle nevi di Meribel versa in condizioni fisiche molto precarie. “ha ...

Schumacher, a Sarajevo l'iniziativa per intitolargli una strada Cerchia familiare dalla ... "Per preservare la sua sfera privata quale fonte di forza, ha sempre separato con rigore la sua...A partire dal 15 settembre su Netflix sarà disponibile un documentario sul sette volte campione del mondo di Formula 1, che vanta il sostegno della famiglia del pilota ...Una splendida iniziativa in onore di un grande campione. "Schumacher", si intitola così il documentario dedicato alla vita del grande pilota tedesco di F1, che verrà lanciato in esclusiva mondiale il ...