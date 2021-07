Danno erariale, assolto l’ex sindaco di Rivarolo Canavese (Di venerdì 30 luglio 2021) Rivarolo Canavese. l’ex sindaco di Rivarolo Canavese, Fabrizio Bertot (Fratelli d’Italia) non ha causato un Danno erariale al comune quando amministrò tra il 2003 e il 2012. Lo ha stabilito ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 30 luglio 2021)di, Fabrizio Bertot (Fratelli d’Italia) non ha causato unal comune quando amministrò tra il 2003 e il 2012. Lo ha stabilito ... sul sito.

L'ex sindaco di Rivarolo Bertot assolto da accusa di danno erariale L'ex sindaco Fabrizio Bertot , esponente di Fratelli d'Italia, non ha causato alcun danno erariale al Comune di Rivarolo Canavese , che ha amministrato dal 2003 al 2012. Lo ha stabilito la Corte dei Conti . La Procura Regionale aveva chiesto di condannare Bertot al pagamento di 225 ...

Danno erariale, assolto l’ex sindaco di Rivarolo Canavese La Stampa L’ex sindaco Bertot non dovrà risarcire il Comune L'ex sindaco Fabrizio Bertot (Fratelli d'Italia) non ha causato alcun danno erariale al Comune di Rivarolo Canavese, che ha amministrato ...

