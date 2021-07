Concorso 2800 tecnici al Sud | pubblicate le graduatorie dei vincitori

(Di venerdì 30 luglio 2021) *aggiornamento del 30 luglio 2021: la Gazzetta Ufficiale n. 60 ha reso nota la pubblicazione dellecon ie gli idonei dei vari profili professionali delal Sud: Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE); Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE); Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE); Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE); Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE). *aggiornamento del 14/06/2021: venerdì la notizia dell’ammissione di tutti i ...

A disposizione c'erano posti, ma alla fine i vincitori sono stati 'solo' 802: sono state pubblicate le graduatorie con i vincitori e gli idonei del per 'reclutare' tecnici al Sud.