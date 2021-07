Cina, siamo noi a pagare la bomba atomica dei comunisti: una scomoda verità sulla minaccia nucleare (Di venerdì 30 luglio 2021) Quando compriamo prodotti "Made in China", parte dei nostri soldi va a pagare nuove armi nucleari lanciabili anche sull'Italia. L'arsenale atomico della Cina è in veloce espansione e un nuovo allarme è stato lanciato ieri dal FAS, Federation of American Scientists, le cui immagini satellitari svelano una base missilistica in costruzione ad Ha mi, nei deserti dello Xinjiang. Vi si scavano pozzi sotterranei di lancio sufficienti per 110 missili intercontinentali a testata nucleare. Un tipico missile cinese DF -41 ha una gittata fra 12.000 e 15.000 km, sufficiente a colpire l'America e l'intera Europa, e può portare a bordo fino a 12 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Quando compriamo prodotti "Made in China", parte dei nostri soldi va anuove armi nucleari lanciabili anche sull'Italia. L'arsenale atomico dellaè in veloce espansione e un nuovo allarme è stato lanciato ieri dal FAS, Federation of American Scientists, le cui immagini satellitari svelano una base missilistica in costruzione ad Ha mi, nei deserti dello Xinjiang. Vi si scavano pozzi sotterranei di lancio sufficienti per 110 missili intercontinentali a testata. Un tipico missile cinese DF -41 ha una gittata fra 12.000 e 15.000 km, sufficiente a colpire l'America e l'intera Europa, e può portare a bordo fino a 12 ...

