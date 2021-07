Banche UE, Eba: da scenario avverso impatto su capitale ma CET1 sopra 10% (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – In uno “scenario molto avverso”, più grave di quello previsto nel precedente esercizio, le maggiori Banche europee supererebbero un triennio di crisi bruciando 265 miliardi di capitale e vedrebbero l’esposizione al rischio lievitare di 868 miliardi, ma nonostante questi scossoni manterrebbero complessivamente un coefficiente patrimoniale prudenziale (CET1) superiore al 10%. Lo riferisce l’Eba, l’Autorità bancaria europea sulla base dei risultati dell’ultimo stress test, che ovviamente prende in considerazione come scenario negativo quello di un innestarsi di nuovi choc sulla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – In uno “molto”, più grave di quello previsto nel precedente esercizio, le maggiorieuropee supererebbero un triennio di crisi bruciando 265 miliardi die vedrebbero l’esposizione al rischio lievitare di 868 miliardi, ma nonostante questi scossoni manterrebbero complessivamente un coefficiente patrimoniale prudenziale () superiore al 10%. Lo riferisce l’Eba, l’Autorità bancaria europea sulla base dei risultati dell’ultimo stress test, che ovviamente prende in considerazione comenegativo quello di un innestarsi di nuovi choc sulla ...

