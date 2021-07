Ballando con le Stelle, botta e risposta Carlucci-Todaro: alta tensione (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l’addio a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci attacca Raimondo Todaro. Il ballerino ha replicato alle accuse della presentatrice. Il messaggio della conduttrice ha scosso la rete (via web)L’addio di Raimondo Todaro ha lasciato di stucco i fan di Ballando con le Stelle. Dopo 16 anni di onorata carriera il ballerino lascia il noto programma in onda sulle reti Rai. L’annuncio è stato diffuso dal suo profilo Instagram, cosa che ha scatenato le ire di Milly Carlucci. Leggi anche-> Love is in the air, le anticipazioni del 30 luglio: ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l’addio acon le, Millyattacca Raimondo. Il ballerino ha replicato alle accuse della presentatrice. Il messaggio della conduttrice ha scosso la rete (via web)L’addio di Raimondoha lasciato di stucco i fan dicon le. Dopo 16 anni di onorata carriera il ballerino lascia il noto programma in onda sulle reti Rai. L’annuncio è stato diffuso dal suo profilo Instagram, cosa che ha scatenato le ire di Milly. Leggi anche-> Love is in the air, le anticipazioni del 30 luglio: ...

Advertising

infoitcultura : Ballando con le Stelle: doloroso addio di Todaro - infoitcultura : «Ballando con le Stelle 2021»: Raimondo Todaro lascia, ma Milly Carlucci punzecchia - LadyNews_ : #RaimondoTodaro lascia #BallandoconleStelle: botta e risposta con #MillyCarlucci sui social - MariaMusto19 : RT @VanityFairIt: In un post su Instagram, Raimondo Todaro comunica di voler lasciare il cast di «Ballando con le Stelle» per percorrere nu… - VanityFairIt : In un post su Instagram, Raimondo Todaro comunica di voler lasciare il cast di «Ballando con le Stelle» per percorr… -