Arrivi dal Regno Unito in Italia: confermata la quarantena (Di venerdì 30 luglio 2021) . Speranza rinnova l'ordinanza sulla mini quarantena di 5 giorni. Nonostante le nuove regole di viaggio del Regno Unito che hanno eliminato l'obbligo di quarantena per i viaggiatori vaccinati (con due dosi) in arrivo da Stati Uniti ed Unione Europea, anche per l'Italia, il nostro Paese, invece, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

