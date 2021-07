Al GF VIP 6 anche il figlio di Patrizia Mirigliani: scelta giusta? (Di venerdì 30 luglio 2021) Patrizia Mirigliani qualche tempo fa ha rilasciato delle interviste molto toccanti per raccontare il periodo buio che stava affrontando a causa dei problemi di suo figlio. Nicola Pisu, non è mai finito alla ribalta della cronaca e se non fosse stato per le parole di sua madre, poco si sarebbe saputo sul suo conto. Una scelta difficile quella della Mirigliani che ha scelto di denunciare pubblicamente, quello che le stava accadendo. Oggi sembra che Nicola abbia compreso gli errori commessi e che sia persino pronto per un percorso televisivo, una sorta di riabilitazione. Potrebbe essere un concorrente del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 luglio 2021)qualche tempo fa ha rilasciato delle interviste molto toccanti per raccontare il periodo buio che stava affrontando a causa dei problemi di suo. Nicola Pisu, non è mai finito alla ribalta della cronaca e se non fosse stato per le parole di sua madre, poco si sarebbe saputo sul suo conto. Unadifficile quella dellache ha scelto di denunciare pubblicamente, quello che le stava accadendo. Oggi sembra che Nicola abbia compreso gli errori commessi e che sia persino pronto per un percorso televisivo, una sorta di riabilitazione. Potrebbe essere un concorrente del ...

