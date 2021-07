10 cose che vi accadono quando avete bisogno di andare in vacanza (Di venerdì 30 luglio 2021) È fine luglio, fa caldo e voi siete ancora in città alle prese con il lavoro, lo stress quotidiano e tutte le altre incombenze del caso. Se vi state chiedendo ancora per quando potete andare avanti senza le ferie : ecco 10 cose che vi accadono quando avete (davvero!) bisogno di andare in vacanza. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 luglio 2021) È fine luglio, fa caldo e voi siete ancora in città alle prese con il lavoro, lo stress quotidiano e tutte le altre incombenze del caso. Se vi state chiedendo ancora per quando potete andare avanti senza le ferie : ecco 10 cose che vi accadono quando avete (davvero!) bisogno di andare in vacanza.

Advertising

lucatelese : Ecco i soldi e le cose che il governo Conte aveva fatto un anno fa sulla scuola, anche se attaccato ogni giorno sui… - DSantanche : Amici si sentiva o dicevo cose scomode che non volevano sentire? #zonabianca #FratellidiItalia - teatrolafenice : ??? «Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili» (Seneca). Buongior… - Tallutina : RT @joyglorius: Comunque Armanda non si è mai permessa di intromettersi pubblicamente nelle vicende di Tommaso nemmeno nelle cose più serie… - FBusbani : RT @PaoloZoccoli: Da quando sono nato sento parlare di riforme. Non c'è un settore dove si può fare una cosa e attendere 10-15-20 che vada… -