Ultime Notizie Roma del 29-07-2021 ore 07:10 (Di giovedì 29 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale arrivano nella notte per l’Italia la seconda medaglia d’oro Il settimo argentino no bronzo Per un totale di Ben 18 presenze sul podio dopo quello conquistato nel Taekwondo da Vito dell’Aquila rientrato in Trionfo imparata ieri sera loro Olimpico arriva da due donne nel doppio pesi leggeri di canottaggio Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno concluso loro gara davanti alla Francia l’Olanda l’argento lo porta Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero gridando al miracolo dopo aver superato la mononucleosi bronzo ancora in canoa i pesi leggeri uomini con Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta alle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021)dailynews radiogiornale giovedì 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale arrivano nella notte per l’Italia la seconda medaglia d’oro Il settimo argentino no bronzo Per un totale di Ben 18 presenze sul podio dopo quello conquistato nel Taekwondo da Vito dell’Aquila rientrato in Trionfo imparata ieri sera loro Olimpico arriva da due donne nel doppio pesi leggeri di canottaggio Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno concluso loro gara davanti alla Francia l’Olanda l’argento lo porta Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero gridando al miracolo dopo aver superato la mononucleosi bronzo ancora in canoa i pesi leggeri uomini con Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta alle ...

