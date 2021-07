Tragedia Alegna Osorio | muore a 19 anni la lanciatrice cubana colpita da un martello

Advertising

Sport_Fair : Una tremenda tragedia colpisce il movimento sportivo cubano E' morta la 19enne Alegna #Osorio a causa di un inciden… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Alegna

Una tremendaha colpito l'atletica cubana, costretta a piangere la morte diOsorio . La martellista di 19 anni è deceduta a causa delle ferite riportate dopo un incidente avvenuto in allenamento lo ...Una tremendaha colpito l'atletica cubana, costretta a piangere la morte diOsorio . La martellista di 19 anni è deceduta a causa delle ferite riportate dopo un incidente avvenuto in allenamento lo ...I Vaot di Palermo hanno vinto il premio musicale internazionale Je so pazzo per la categoria band. Tra gli artisti siciliani premiati anche May Guerrero di Messina per la categoria over, Amy Rao di Ca ...Dopo il successo di Cuochi d'Italia, Alessandro Borghese sperimenta un nuovo format , produzione originale di Banijay Italia per Tv8, e torna a occupare la fascia preserale del canale anche nella pros ...