Spagna | attesa in aumento l’inflazione a luglio

(Teleborsa) – L'inflazione accelera in Spagna a luglio. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 2,9% nel mese di luglio rispetto al 2,7% del mese precedente. L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra un decremento dello 0,7% dopo il +05% di giugno. L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, dovrebbe registrare un decremento tendenziale del 2,9%, in linea con il consensus e si confronta con il +2,5% del mese precedente.

