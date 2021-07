Roma, 44enne uccisa con coltello da cucina. Fermato il compagno di 67 anni (Di giovedì 29 luglio 2021) Una donna di origine colombiana di 44 anni è stata uccisa nella sua casa a Roma, un appartamento di via Federico Guarducci, in zona Portuense. L’allarme è scattato quando la 44enne, già sporca di sangue, ha provato a chiedere aiuto dal balcone, ma all’arrivo della polizia era già deceduta. Sul corpo sono apparse subito evidenti le numerose ferite procurate con un coltello da cucina, ma sarà l’autopsia a fare maggiore chiarezza sulle cause della morte. La polizia, intanto, ha Fermato il compagno, un connazionale di 67 anni, con l’accusa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Una donna di origine colombiana di 44è statanella sua casa a, un appartamento di via Federico Guarducci, in zona Portuense. L’allarme è scattato quando la, già sporca di sangue, ha provato a chiedere aiuto dal balcone, ma all’arrivo della polizia era già deceduta. Sul corpo sono apparse subito evidenti le numerose ferite procurate con unda, ma sarà l’autopsia a fare maggiore chiarezza sulle cause della morte. La polizia, intanto, hail, un connazionale di 67, con l’accusa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma 44enne Roma, litiga con la compagna e la uccide a coltellate Quando la donna, una 44enne colombiana, è riuscita a scappare sul balcone per chiedere aiuto, ... E' successo poco prima delle 14 in via Federico Guarducci, nel quartiere San Paolo a Roma. A chiamare il ...

Roma, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il compagno ...Roma. Sul cadavere sono state rinvenute ferite provocate da un coltello da cucina. La polizia ha bloccato il compagno della donna, un connazionale di 67 anni. L'allarme è scattato dopo che la 44enne ...

Roma, 44enne uccisa con coltello da cucina. Fermato il compagno di 67 anni Il Fatto Quotidiano Roma, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il compagno Una colombiana di 44 anni è stata uccisa nella sua abitazione in zona Portuense a Roma. Sul cadavere sono state rinvenute ferite provocate da un coltello da cucina. La polizia ha bloccato il compagno ...

Roma, femminicidio a viale Marconi: badante accoltellata dal compagno sul balcone di un appartamento La vittima aveva 44 anni. A dare l’allarme alcuni vicini di casa che l’hanno vista fuggire sanguinante ma poi il killer l’ha afferrata e trascinata di nuovo nell’abitazione dove l’ha finita. All’inter ...

