Roberto Calasso | la sua Adelphi e una vita in mezzo ai libri

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nelle prime ore del 29 luglio, mentre arrivavano in libreria le sue ultime opere, Bobi e Memè Scianca, dedicate rispettivamente a Roberto Bazlen, fondatore di Adelphi, e ai ricordi d’infanzia nella “sua” Firenze, è giunta la notizia della scomparsa di Roberto Calasso, scrittore e direttore editoriale di uno dei marchi più prestigiosi dell’editoria italiana. Una coincidenza che ha il sapore di un commiato, per la prima volta autobiografico, da quel mondo editoriale che ha contribuito a cambiare per lunghi decenni.