Rebeca Andrade | 3 crociati rotti e la medaglia olimpica Ma si è divorata l’oro… Nadia Comaneci | “Hai iniziato con me”

(Di giovedì 29 luglio 2021)si lascia alle spalle tre rotture dei legamenti, ridisegna la propria carriera in maniera incredibile quando sembrava oggettivamente irrecuperabile e scrive una memorabile pagina di storia dello sport. Si possono contare gli atleti che, ai massimi livelli agonistici, sono riusciti a tornare dopo tre infortuni di quel calibro e hanno conquistato unaalle Olimpiadi. La brasiliana ci è riuscita a 22 anni, contro qualsiasi pronostico della vigilia, mettendo le mani sull’argento all-around a Tokyo 2021: fino a settimana scorsa non era accreditata di un grande risultato nella gara regina della ...

Advertising

vivireispsol : Simone Biles e Rebeca Andrade ???????? #Tokyo2020 #rebecaandrade - tf_sportedit : Rebeca Andrade | Wallpaper ?? Jonne Roriz e Ricardo Bufolin #Rebeca #rebecaandrade #RebecaOtoPatama… - RamaQAC_ : Final #ArtisticGymnastics all aroud femenino Oro - Sunisa Lee #USA Plata - Rebeca Andrade #BRA Bronce - Angelina… - Patico409 : RT @vivireispsol: Simone Biles e Rebeca Andrade ???????? #Tokyo2020 #rebecaandrade - prendimixmano : Meritatissimo l'oro per Sunisa Lee e bellissimo l'argento di Rebeca Andrade. #Tokyo2020 #ArtisticGymnastics -

Ultime Notizie dalla rete : Rebeca Andrade

OA Sport

... in prima fila, ci sono Simone Biles e Jordan Chiles, che seguono le compagne Jade Carey e Sunisa Lee, che alla fine vincerà l'oro con 57.433 davanti alla brasiliana, argento con 57.Argento per la brasilianache 57.298 che paga, proprio all'ultimo attrezzo il corpo libero, due uscite di pedana. Bronzo per la russa Angelina Melnikova con 57.199. Condividi questa ...Rebeca Andrade si lascia alle spalle tre rotture dei legamenti crociati, ridisegna la propria carriera in maniera incredibile quando sembrava oggettivamente irrecuperabile e scrive una memorabile pagi ...Buon andamento di gara per la villasantese Martina Maggio che riesce a conquistare un risultato di tutto rispetto piazzandosi 19esima nella finale con le migliori 24 ginnaste al mondo.