Raffaella Carrà, a Roma un murales in suo onore e il candidato sindaco promette: "Le dedicheremo una via" (Di giovedì 29 luglio 2021) Una piazza del centro di Madrid avrà presto il nome di Raffaella Carrà e il Consiglio Comunale di Bologna si sta impegnando perché lo stesso avvenga nel capoluogo emiliano. In questi giorni anche a Roma c'è stato un omaggio alla grande icona, ad opera dell'artista Mr. Churro. Nella Gay Street Romana, a due passi dal Colosseo è apparso un bellissimo murales con il volto di Raffaella davanti ad una bandiera rainbow. Il candidato sindaco di Roma Fabrizio Marrazzo, in una nota ha dichiarato che si batterà perché il murales non ...

