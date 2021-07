PlayStation 5: in arrivo il primo SSD compatibile da Seagate (Di giovedì 29 luglio 2021) Con Seagate Sony dice di sì agli SSD: dopo un’attesa eterna, è finalmente in arrivo il primo ad essere compatibile con PlayStation 5 A quanto pare, finalmente da Seagate è in arrivo il primo SSD ad essere compatibile con PlayStation 5. La console di Sony si è sempre dimostrata un po’ schizzinosa con i supporti di memoria, ma finalmente le porte si stanno aprendo e non è un modo di dire. Alludiamo alle porte m.2 di PS5, famigerate tra i fan per essere rimaste inaccessibili fino ad ora. Essendo la console ammiraglia della ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 luglio 2021) ConSony dice di sì agli SSD: dopo un’attesa eterna, è finalmente inilad esserecon5 A quanto pare, finalmente daè inilSSD ad esserecon5. La console di Sony si è sempre dimostrata un po’ schizzinosa con i supporti di memoria, ma finalmente le porte si stanno aprendo e non è un modo di dire. Alludiamo alle porte m.2 di PS5, famigerate tra i fan per essere rimaste inaccessibili fino ad ora. Essendo la console ammiraglia della ...

