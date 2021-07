Piero De Luca (Pd): “A Napoli 246 milioni grazie alla norma salva Comuni, evitato il default” (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“È stata operata in queste ore la ripartizione delle risorse ottenute nell’ambito del fondo da 660 milioni previsto nel DL Sostegni Bis sulla base degli emendamenti PD, mia prima firma”. Cosi’ l’on. Piero De Luca che continua: “Napoli, Torino e Reggio Calabria sono i primi tre Comuni destinatari dei finanziamenti, rivolti a tutte le Amministrazioni locali per le quali è stato evitato il rischio di un vero e proprio default finanziario. A Napoli è il primo Comune d’Italia beneficiario della misura. Siamo estremamente soddisfatti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“È stata operata in queste ore la ripartizione delle risorse ottenute nell’ambito del fondo da 660previsto nel DL Sostegni Bis sulla base degli emendamenti PD, mia prima firma”. Cosi’ l’on.Deche continua: “, Torino e Reggio Calabria sono i primi tredestinatari dei finanziamenti, rivolti a tutte le Amministrazioni locali per le quali è statoil rischio di un vero e propriofinanziario. Aè il primo Comune d’Italia beneficiario della misura. Siamo estremamente soddisfatti ...

