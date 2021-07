Olimpiadi Tokyo 2020 | le gare di oggi giovedì 29 luglio | il programma completo

(Di giovedì 29 luglio 2021) È iniziata al meglio la notte italiana delledi. Una notte illuminata dall’oro del canottaggio femminile. Il duo Federica Cesarini -Valentina Rodini ha battuto tutti e si è piazzato sul gradino più alto del podio, staccando di un soffio la Francia arrivata seconda. Al terzo posto l’Olanda che ha conquistato il bronzo. Le emozioni azzurre non sono finite qui, perché sempre nel canottaggio Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta hanno conquistato il bronzo nel doppio pesi leggeri, alle spalle di Irlanda e Germania. Esulta anche Gregorio Paltrinieri, argento negli 800 stile libero. Un risultato clamoroso se si pensa alle condizioni del nuotatore, ...

Biles: "Combatto con i miei demoni" Simone Biles ha rinunciato alla finale dell'all around individuale ai Giochi Olimpici di. La quattro volte campionessa olimpica , ha spiegato: " Non appena ...Leggi Anche: oro con Rodini - Cesarini nel canottaggio femminile, bronzo al maschile. Paltrinieri è argento un mese dopo la malattiaTatiana Andreoli conclude senza acuti la sua prima partecipazione olimpica, uscendo di scena al debutto nella competizione individuale di tiro con l'arco ai Giochi di Tokyo 2021. La 22enne piemontese ...Diretta Italia Usa streaming video tv: la finale per il bronzo nel fioretto femminile a squadre, alle Olimpiadi Tokyo 2020, potrebbe regalarci il podio.