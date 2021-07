“Non vi azzardate a vaccinarmi”: le parole di una 50enne no vax prima di essere intubata per Covid (Di giovedì 29 luglio 2021) Cinquantenne no vax prima di essere intubata: “Non fatemi il vaccino” “Che non vi venga in mente di farmi il vaccino”: lo ha detto una cinquantenne no vax prima di essere intubata a causa della polmonite interstiziale provocata dal Covid. A raccontare la vicenda è il quotidiano La Repubblica, che ha raccolto la testimonianza del primario del pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino, dove si sono svolti i fatti. La donna, arrivata in gravi condizioni al pronto soccorso, poco prima di essere ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021) Cinquantenne no vaxdi: “Non fatemi il vaccino” “Che non vi venga in mente di farmi il vaccino”: lo ha detto una cinquantenne no vaxdia causa della polmonite interstiziale provocata dal. A raccontare la vicenda è il quotidiano La Repubblica, che ha raccolto la testimonianza delrio del pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino, dove si sono svolti i fatti. La donna, arrivata in gravi condizioni al pronto soccorso, pocodi...

