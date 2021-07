Inter, Hakimi l’unico big ceduto: via solo su specifica richiesta del giocatore (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Inter non vuole cedere gli altri big La cessione di Hakimi al PSG resterà l’unica cessione da parte dell’Inter in questa sessione di calciomercato. Questa la volontà dei dirigenti del club nerazzurro che non vogliono smantellare ulteriormente la rosa. Discorso diverso, sottolinea il Corriere dello Sport, se a chiedere la cessione sarà lo stesso giocatore, che però dovrà portare un’offerta secondo quella che sarà la richiesta nerazzurra. “Da viale della Liberazione ribadiscono che la volontà di evitare un altro sacrificio dopo Hakimi. Se qualche giocatore ad agosto ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) L’non vuole cedere gli altri big La cessione dial PSG resterà l’unica cessione da parte dell’in questa sessione di calciomercato. Questa la volontà dei dirigenti del club nerazzurro che non vogliono smantellare ulteriormente la rosa. Discorso diverso, sottolinea il Corriere dello Sport, se a chiedere la cessione sarà lo stesso, che però dovrà portare un’offerta secondo quella che sarà lanerazzurra. “Da viale della Liberazione ribadiscono che la volontà di evitare un altro sacrificio dopo. Se qualchead agosto ...

