GP Ungheria | Hamilton | Nulla da dire su Verstappen | il mio focus è sulla gara

Advertising

Corriere : Anche Hamilton e Vettel contro Orban al Gp d’Ungheria: «Inaccettabili leggi anti-gay» - Corriere : Anche Hamilton e Vettel contro Orban al Gp d’Ungheria: «Inaccettabili leggi anti-gay» - zazoomblog : F1 GP Ungheria 2021 Hamilton: “Incidente con Verstappen? Rifarei tutto” - #Ungheria #Hamilton: #“Incidente - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: F1, Hamilton sui social: 'Le leggi anti-gay ungheresi inaccettabili, codarde e fuorvianti' - Foodef11 : Hamilton sui social: 'Le leggi anti-gay ungheresi inaccettabili, codarde e fuorvianti' -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria Hamilton

Il campione del mondo di Formula 1 Lewisha definito la legge "anti - LGBT" dell'"inaccettabile e codarda" in vista del Gran Premio di questo fine settimana a Budapest. "Voglio condividere il mio sostegno per le persone ...GPa caccia di record dove tutto è cominciato con la Mercedes "Non credo che ci siamo comportati in modo irrispettoso" L'undicesimo appuntamento del Mondiale, giro di boa della ...Condividi questo articolo:Budapest, 29 lug. – (Adnkronos) – “Ho perso punti a causa di qualcun altro. È andata così e non posso dire molto di più al riguardo. Ho sbattuto forte e ora cercherò di rimed ...Il pilota della Mercedes dopo il trionfo a Silverstone mette nel mirino anche Budapest e la vittoria numero 100 in carriera. Ma non si placano le polemiche sull'incidente avvenuto con l'olandesel: "Ho ...