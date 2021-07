Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Sucker Punch parla dell’isola di Iki e del supporto a PS5 – Speciale – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 luglio 2021) Abbiamo avuto l’opportunità esclusiva di parlare con Sucker Punch in merito a Ghost of Tsushima: Director’s Cut e alla nuova isola di Iki.. Annunciato a inizio luglio, Ghost of Tsushima: Director’s Cut arriverà su PS4 e PS5 tra meno di un mese, per l’esattezza il 20 agosto del 2021, introducendo l’isola di Iki, un’ambientazione inedita che farà da sfondo a una nuova storia con protagonista Jin Sakai. Ovviamente questa edizione Speciale offrirà anche una serie di miglioramenti piuttosto interessanti che andranno a ritoccare ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 luglio 2021) Abbiamo avuto l’opportunità esclusiva dire conin merito aofCut e alla nuova isola di Iki.. Annunciato a inizio luglio,ofCut arriverà su PS4 e PS5 tra meno di un mese, per l’esattezza il 20 agosto del 2021, introducendo l’isola di Iki, un’ambientazione inedita che farà da sfondo a una nuova storia con protagonista Jin Sakai. Ovviamente questa edizioneoffrirà anche una serie di miglioramenti piuttosto interessanti che andranno a ritoccare ...

Advertising

RobbTheDM1 : Oggi live più lunga del solito! Parte Barbs alle 18:30 con Pokémon Unite! Poi ci mangiamo una pizzetta in live. E a… - Multiplayerit : Ghost of Tsushima: perché il lip-syncing giapponese è solo su PS5? Sucker Punch risponde - GameXperienceIT : Ghost Of Tsushima, nuove immagini di gioco mostrano l'Isola di Iki - 0kitask : ma saranno tre o quattro volte che provo a fa sta cazz e missione su ghost of tsushima - AhCompleted : RT @PlayStationIT: Esplora nuovi luoghi e scopri i segreti di Iki Island in Ghost of Tsushima Director's Cut, in uscita il 20 agosto su PS4… -