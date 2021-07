Enel, Starace: per M&A in USA dobbiamo trovare l’asset giusto. No comment su ERG (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Prestazioni operative solide – con le performance in ripresa che proseguiranno nella stessa direzione nella seconda parte dell’anno, focus sulla continua semplificazione nell’area Latam per sbloccare valore, accelerazione sul già rapido aumento dello sviluppo delle rinnovabili grazie alla crescita di tutta la pipeline. Sono questi i punti principali della strategia di Enel per i prossimi mesi, secondo quanto ha detto il CEO Francesco Starace nella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati per il primo semestre. Starace ha affermato che “la produzione di elettricità è quasi tornata ai livelli del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Prestazioni operative solide – con le performance in ripresa che proseguiranno nella stessa direzione nella seconda parte dell’anno, focus sulla continua semplificazione nell’area Latam per sbloccare valore, accelerazione sul già rapido aumento dello sviluppo delle rinnovabili grazie alla crescita di tutta la pipeline. Sono questi i punti principali della strategia diper i prossimi mesi, secondo quanto ha detto il CEO Francesconella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati per il primo semestre.ha affermato che “la produzione di elettricità è quasi tornata ai livelli del ...

Advertising

fisco24_info : Enel: cala risultato netto 6 mesi, ma aumenta investimenti: Starace conferma obiettivi annuali e dividendo - Riparte_Italia : Francesco Starace (ad Enel): «Transizione ecologica è inevitabile, non è una tragedia» - ItaliaInforma2 : Starace (Enel): 'La transizione ecologica è un processo inevitabile'. ?? - retewebitalia : Starace (Enel): «Svolta elettrica per la sostenibilità, così l’Italia può essere leader» - #retewebitalia #news… - UnioneSarda : #Sardegna - Starace (Enel): “Svolta elettrica per la sostenibilità, la Sardegna può essere la Regione capofila” -