"Dubbi sulla loro autonomia". Quel sospetto sui ministri M5S (Di giovedì 29 luglio 2021) Il M5s dilata i tempi della discussione della riforma Cartabia e si presenta in ritardo al Cdm convocato da Mario Draghi, scatenando l'ira degli altri partiti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) Il M5s dilata i tempi della discussione della riforma Cartabia e si presenta in ritardo al Cdm convocato da Mario Draghi, scatenando l'ira degli altri partiti

Advertising

RaphaelRaduzzi : La Lega vota compatta CONTRO la questione pregiudiziale. Ritengono quindi non vi siano dubbi sulla costituzionalità… - davidefaraone : La ministra Dadone, nota soltanto per aver fatto una foto con i piedi sulla scrivania, minaccia le dimissioni se no… - matteograndi : Pienamente d’accordo con @TNannicini e @fnicodemo: non ha senso concentrarsi e dare voce ai #Novax, minoranza rumor… - lillisxt : RT @llyfrausandrain: mia mamma: 'tanto lo so che quando mi porterai a casa qualcuno sarà una donna, ne sono già cosciente' io con i miei… - capand69 : RT @RaphaelRaduzzi: La Lega vota compatta CONTRO la questione pregiudiziale. Ritengono quindi non vi siano dubbi sulla costituzionalità del… -