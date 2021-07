"Draghi fa quello che vuole, ai partiti solo le briciole Il M5S è già all'inferno. Un consiglio a Salvini? Stia zitto" (Di giovedì 29 luglio 2021) Mentre i partiti che sostengono il governo sono impegnati a capofitto nella ricerca di un accordo sulla riforma della giustizia, con i rispettivi leader nei panni dei mediatori, l’ex senatore del M5s e fondatore del partito Italexit Gianluigi Paragone non ha dubbi su come andrà a finire: “Non saranno certo loro a trovare il punto di caduta – dice intervistato da Affaritaliani.it -. Si potranno accontentare del contorno, contando quante patatine riusciranno a mettere nel piatto. Ma nulla di più... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 luglio 2021) Mentre iche sostengono il governo sono impegnati a capofitto nella ricerca di un accordo sulla riforma della giustizia, con i rispettivi leader nei panni dei mediatori, l’ex senatore del M5s e fondatore del partito Italexit Gianluigi Paragone non ha dubbi su come andrà a finire: “Non saranno certo loro a trovare il punto di caduta – dice intervistato da Affaritaliani.it -. Si potranno accontentare del contorno, contando quante patatine riusciranno a mettere nel piatto. Ma nulla di più... Segui su affaritaliani.it

