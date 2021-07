Diletta Leotta e Can Yaman, amore al capolinea? Vacanze separate fra yoga e incontri con i fan (Di giovedì 29 luglio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman, Vacanze separate. Dopo le voci di addio i due scelgono mete estive differenti, con Diletta Leotta si gode il sole della Sardegna, mentre il fidanzato Can Yaman si concede bagni di folla con le fan sulla costiera amalfitana. Diletta Leotta e Can Yaman, amore al capolinea: Vacanze separate Mentre corrono le voci sulla fine della relazione fra Diletta Leotta e Can ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 29 luglio 2021)e Can. Dopo le voci di addio i due scelgono mete estive differenti, consi gode il sole della Sardegna, mentre il fidanzato Cansi concede bagni di folla con le fan sulla costiera amalfitana.e CanalMentre corrono le voci sulla fine della relazione frae Can ...

