Covid | in Germania è già “quarta ondata”

Come annunciato dal Presidente del "Robert Koch Institute", Lothar Wieler, in Germania è già iniziata la quarta ondata della pandemia di Covid (Getty Images)In Germania, come annunciato da Lothar Wieler, Presidente dell'Istituto tedesco di Salute Pubblica, "Robert Koch Institute", "è iniziata la quarta ondata" della pandemia di Covid; tuttavia una decisione sulle misure da adottare in futuro sarà presa solo il 10 agosto quando si terrà la prossima conferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i Ministri-Presidenti dei Laender.

