Cinquantenne no vax prima di essere intubata: "Che non vi venga in mente di farmi il vaccino" (Di giovedì 29 luglio 2021) “Che non vi venga in mente di vaccinarmi”. Questa la richiesta precisa fatta ai medici da una signora over 50 arrivata con gravi sintomi da Covid al pronto soccorso del Mauriziano di Torino. La preoccupazione di poter essere vaccinata a sua insaputa era così grande da superare anche la paura della rianimazione e della morte: la signora infatti poco dopo è stata intubata. L’episodio è riportato da la Repubblica. A raccontare l’episodio è il primario del pronto soccorso dell’ospedale di corso Turati Domenico Vallino: “Una storia estrema - dice - perché è evidente che a nessuno di noi sarebbe mai venuto in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “Che non viindi vaccinarmi”. Questa la richiesta precisa fatta ai medici da una signora over 50 arrivata con gravi sintomi da Covid al pronto soccorso del Mauriziano di Torino. La preoccupazione di potervaccinata a sua insaputa era così grande da superare anche la paura della rianimazione e della morte: la signora infatti poco dopo è stata. L’episodio è riportato da la Repubblica. A raccontare l’episodio è ilrio del pronto soccorso dell’ospedale di corso Turati Domenico Vallino: “Una storia estrema - dice - perché è evidente che a nessuno di noi sarebbe mai venuto in ...

