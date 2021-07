Cilento e Costiera amalfitana: dal 2 agosto ripartono i collegamenti con le Vie del Mare (Di giovedì 29 luglio 2021) Vie del Mare di Cilento e Costiera amalfitana: da lunedì 2 agosto torna in funzione la linea Salerno – Costa d’Amalfi che collegherà il capoluogo con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. A partire da lunedì 2 agosto riprendono i collegamenti marittimi delle Vie del Mare del Cilento e della Costiera amalfitana. Come Leggi su 2anews (Di giovedì 29 luglio 2021) Vie deldi: da lunedì 2torna in funzione la linea Salerno – Costa d’Amalfi che collegherà il capoluogo con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. A partire da lunedì 2riprendono imarittimi delle Vie deldele della. Come

Advertising

Miracle11213240 : RT @forti_chico: Il #7Agosto su #Salerno e costiera del #Cilento, un aereo con lo striscione RIMPATRIO PER CHICO FORTI volerà per continuar… - malleani : RT @forti_chico: Il #7Agosto su #Salerno e costiera del #Cilento, un aereo con lo striscione RIMPATRIO PER CHICO FORTI volerà per continuar… - salernotoday : Cilento: super lavoro per la Guardia Costiera, soccorsa una 41enne - Luca87874058 : RT @forti_chico: Il #7Agosto su #Salerno e costiera del #Cilento, un aereo con lo striscione RIMPATRIO PER CHICO FORTI volerà per continuar… - gabrifargnoli : RT @forti_chico: Il #7Agosto su #Salerno e costiera del #Cilento, un aereo con lo striscione RIMPATRIO PER CHICO FORTI volerà per continuar… -