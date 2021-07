Che cos’è l’ecocidio (Di giovedì 29 luglio 2021) Una ong ambientalista chiede che gli atti che causano «danni all'ambiente gravi e diffusi o di lungo termine» possano essere giudicati dalla Corte penale internazionale Leggi su ilpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Una ong ambientalista chiede che gli atti che causano «danni all'ambiente gravi e diffusi o di lungo termine» possano essere giudicati dalla Corte penale internazionale

Advertising

AngeloCiocca : Per chi ancora avesse dei dubbi su #Voghera penso che questo video mostri in maniera abbastanza chiara ed evidente… - pfmajorino : Hanno totalmente ragione gli esponenti del #PD che stanno chiedendo le dimissioni della sindaca di #Voghera.… - FBiasin : 'Ma io mica ho capito cos'è #Socios...'. 'Ma è facilissimo! Si tratta di un'azienda legata alla criptovaluta che a… - CjRossonero : La gente che insulta #Fognini non ha mai fatto sport e non può capire certe situazioni in cui ti si chiude la vena.… - PerutaAntonio : RT @mrcllznn: Il 99% dei morti covid in Italia da febbraio non aveva terminato il ciclo vaccinale. Ma abbiamo i novax in piazza che protest… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Che cosa è successo davvero in Tunisia Startmag Web magazine