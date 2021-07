C’è l’accordo sulla riforma della giustizia | la mediazione salva la maggioranza

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Laha trovato la, tutti contenti: il Consiglio dei Ministri durato più di otto ore è riuscito a sanare le fratture di queste settimane. Il M5S incassa il regime speciale per tutti i reati di mafia, fuori dalla griglia dell’improcedibilità. Nel dettaglio, l’intesa dovrebbe prevedere nessun timing per i reati riconducibili al 416 bis e ter, dunque processi sine die. Mentre per i reati aggravati da mafia sei anni di appello, con un regime transitorio da qui al 2024. Dal 2025, l’appello scenderà a 5 anni. Intanto per le altre fattispecie si ...